Agrigento, Di Rosa lancia un nuovo progetto per la città: “libero da ogni logica di potere”

Giuseppe Di Rosa, Presidente del movimento civico “Mani Libere“, già responsabile del Dipartimento Regionale Trasparenza Enti Locali del Codacons, e attuale editore del sito web “Report Sicilia”, ha inviato una lettera ai cittadini per lanciare “un progetto per Agrigento”, che verrà presentato il 6 settembre, in attesa di adesione da parte di liste civiche, associazioni e liberi cittadini che vogliono abbracciare questo nuovo progetto.

“Il 6 settembre sarà solo l’inizio. Un inizio che ha bisogno di tutti voi. Chiunque ami Agrigento, con coraggio e con onestà, troverà spazio in questo cammino”, dice Di Rosa che parla di un progetto “per il bene comune, aperto, trasparente, inclusivo. Non costruito nei corridoi del potere, ma nato tra le persone libere, tra chi ha a cuore questa città senza chiedere nulla in cambio. Senza padroni e senza sudditi. Nessuna bandiera, nessuna etichetta, nessun simbolo da difendere, se non la dignità di essere agrigentini. Agrigento non è proprietà privata di nessuna sigla, nessun ente, nessun ordine professionale, nessun consigliere. Un progetto per chi la abita con amore, di chi ci crede, di chi vuole risorgere, insieme“, continua Di Rosa.

La lettera è anche una presa di posizione forte contro chi ha trasformato Agrigento in un affare privato, gestendo incarichi, appalti, strutture pubbliche e potere istituzionale come se fossero proprietà personali. Ma Di Rosa rivendica la propria indipendenza: “Io non sarò mai ai piedi di nessun politico. Non rispondo a logiche di partito, non seguo ordini, non partecipo a teatrini. Ho rispetto per le istituzioni, ma disprezzo chi le svuota per farne scudi personali.”

Una lettera e un invito da parte di Giuseppe Di Rosa che lascia intendere tra le righe di essere un papabile candidato sindaco alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno nel 2026.