Naro, crolla tetto del magazzino: morto 39enne

Travolto da una trave e da parte del solaio mentre stava effettuando alcuni lavori in magazzino. Tragedia questa mattina a Naro dove è deceduto Michele Di Gerlando, 39 anni, vetraio del paese.

L’uomo si trovava nel laboratorio in via Gran Priorato quando, improvvisamente, si è verificato il cedimento di una porzione del tetto. Immediati i soccorsi che hanno trasferito d’urgenza il trentanovenne all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove però è morto poco dopo per il grave trauma.

Michele Di Gerlando, molto conosciuto in paese, lascia moglie e due figli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì e la Polizia Locale.

Il sindaco Maria Grazia Brandara si è recata al nosocomio di Canicattì e in segno di lutto ha deciso di annullare gli eventi natalizi in programma per oggi: “Siamo rimasti attoniti dopo questa tragica notizia. Personalmente e a nome di tutta la giunta comunale e della la città che rappresento le più sincere condoglianze alla famiglia. Tutti gli eventi organizzati dal comune in programma per oggi sono stati annullati”.