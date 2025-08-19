Apertura

Naro: tortura un cane con l’olio bollente e aggredisce i carabinieri. Arrestato in Via Rosa

L'uomo era stato fermato e denunciato per porto abusivo di coltello e per maltrattamento di animali e per aver torturato un cane con dell’olio bollente

Una vicenda dai contorni inquietanti si è verificata a Naro, dove un extracomunitario denunciato per diversi reati è stato protagonista di una violenta aggressione ai danni di tre militari della compagnia di Licata.

Secondo quanto appreso, l’uomo era stato fermato e denunciato per porto abusivo di coltello, per maltrattamento di animali e per aver torturato un cane con dell’olio bollente in un’abitazione di Via Rosa a Naro di cui ci eravamo occupati nel pomeriggio.
Dopo essere stato arrestato è stato trasferito a Licata per le operazioni di fotosegnalamento. Una volta giunto nei pressi della caserma si sarebbe scagliato contro i militari con un oggetto trovato nelle adiacenze. L’aggressione ha provocato il ferimento di tre militari. Per riuscire a bloccare l’uomo, i Carabinieri hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del taser.

