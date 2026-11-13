No alle intimidazioni, Licata si mobilita e scende in piazza

Licata scende in piazza per dire no alle intimidazioni. Una manifestazione nata dopo la profanazione delle tombe di famiglia del sindaco Angelo Balsamo e dell’assessore Giuseppe Federico, avvenuta nella notte della ricorrenza dei defunti.Un episodio che ha suscitato rabbia e indignazione e che ha spinto cittadini, istituzioni e associazioni a scendere in strada per esprimere solidarietà alle famiglie colpite e condannare quanto accaduto. “Questa è Licata che vogliamo, Licata che ci piace, Licata della legalità, dell’educazione, del rispetto del territorio e questo fa ben sperare per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, Grazie grazie a tutti i presenti”; ha commentato l’assessore Federico soddisfatto della risposta di partecipazione alla manifestazione.

Il corteo, organizzato dal consigliere comunale Andrea Burgio, è partito da Marianello ed è giunto in Piazza Progresso, dove è sede il palazzo comunale. “Una manifestazione pro-città, ringrazio di cuore i giovani che in particolar modo sono stati numerosi e hanno detto basta rialziamo e andiamo avanti per la nostra cara città di Licata”, ha detto il consigliere Burgio. In prima fila il sindaco Angelo Balsamo, con a fianco l’assessore Federico, il presidente del libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, la presidente del consiglio comunale di Licata Anna Triglia, e il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola che ha dichiarato: “quando vengono posti in essere atti vili e vigliacchi di questa gravità le comunità devono stringersi insieme e devono stare vicino per dare la forza a chi ricopre ruoli istituzionali e di andare avanti a schiena dritta e di non fermarsi contro questi vigliacchi”. Alla manifestazione hanno partecipato tanti giovani studenti che hanno voluto ribadire l’importanza della legalità, della sicurezza e del rispetto delle regole, valori fondamentali per la convivenza civile e il benessere della comunità.