“Mansioni superiori rispetto al suo inquadramento”, 28 mila euro a dipendente agrigentino 

Il Tribunale di Termini Imerese accoglie il ricorso di un dipendente, originario di Agrigento, dell’Azienda Siciliana Trasporti che aveva svolto per oltre quattro anni mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento. In particolare, il sig. C.A., dal 2006 con la qualifica di “Operatore di esercizio”, aveva svolto, dall’1 dicembre 2018 al 14 dicembre 2022, mansioni riconducibili al superiore profilo professionale di “Addetto all’esercizio”. Nonostante le responsabilità concretamente assunte presso l’impianto AST di Gela, il lavoratore aveva continuato a percepire il trattamento economico corrispondente al proprio formale inquadramento, senza ricevere le differenze retributive spettanti per le mansioni superiori effettivamente svolte. Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Mario La Loggia e Giuseppe Gatto il dipendente ha pertanto presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo in questione.

La tesi difensiva è stata accolta dal Giudice del Lavoro, che, all’esito dell’istruttoria testimoniale e della consulenza tecnica contabile, ha riconosciuto che il lavoratore aveva effettivamente svolto mansioni proprie del superiore parametro “Addetto all’esercizio”. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le numerose testimonianze raccolte nel corso del giudizio, dalle quali è emerso che il dipendente, presso la sede di Gela, si occupava autonomamente della gestione del personale, della predisposizione e modifica dei turni di servizio, della gestione delle ferie e dei permessi, nonché dei rapporti con il Comune e la Polizia Municipale. Di particolare rilievo anche le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla stessa AST, i quali hanno confermato che il lavoratore rappresentava il principale riferimento operativo della sede di Gela e che, per conto dell’Azienda, intratteneva direttamente rapporti con gli enti locali, ricevendo anche specifiche deleghe dalla Direzione Generale.

Il Giudice, accogliendo le tesi degli Avvocati Rubino, La Loggia e Gatto ha quindi ritenuto dimostrato che, dal 1° dicembre 2018 al 14 dicembre 2022, il dipendente avesse esercitato, con autonomia e discrezionalità, compiti di coordinamento e gestione del personale riconducibili al superiore profilo professionale rivendicato. Pertanto, con sentenza del 13 novembre 2026, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato l’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. a corrispondere al lavoratore la somma di 28.351,57 euro, a titolo di differenze retributive per mansioni superiori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, disponendo altresì la regolarizzazione della relativa posizione contributiva. Con il medesimo provvedimento il Giudice del Lavoro ha condannato l’Azienda Siciliana Trasporti al pagamento delle spese legali pari ad € 4.628,50, oltre accessori come per legge.