Fratelli (d’Italia) coltelli, Ciulla va via sbattendo la porta, il partito: “Parole ingenerose”

Fratelli coltelli. Per quanto, d’Italia. Dentro il partito agrigentino – una porzione del quale, come noto, trascinata dentro l’inchiesta “Eventopoli” – si sta consumando in queste ore uno scontro all’arma bianca (quasi ariana) tra chi va via e chi rimane.

Nella prima categoria rientra Costantino Ciulla, già assessore, oggi consigliere comunale, che ieri sera ha dichiarato dallo scranno di aula “Sollano” la volontà di transitare nel gruppo misto. Lui, fresco di avviso di garanzia proprio per l’inchiesta che ha travolto il suo riferimento politico più prossimo, il deputato Lillo Pisano, dopo 14 anni ha annunciato di volersi distaccare dalla formazione di Giorgia Meloni che, ha detto, “ho servito con lealtà e con serietà negli anni in cui eravamo una piccola comunità e in quelli in cui siamo diventati il primo partito della nazione”.

“In questi 14 anni non mi sono mai servito del partito, l’ho servito – ha aggiunto -. Ho sempre anteposto l’interesse collettivo, quello della mia città e della mia terra che amo visceralmente, ai miei interessi personali e professionali”. Ciulla ha confessato di vivere “da troppo tempo” un “disagio profondo” frutto del vedere “allargarsi la distanza tra chi ogni giorno ascolta il territorio e porta avanti con coerenza l’azione politica e chi assume le decisioni lontano da Agrigento, spesso in contrasto con quelle che sarebbero state le scelte naturali per questa città. Le ultime scelte politiche sull’elezione amministrativa ad Agrigento, per esempio, dalla candidatura a sindaco alla costruzione della coalizione, sono state assunte senza un reale coinvolgimento di chi rappresenta il partito sul territorio”. Un disagio che Ciulla avrebbe rappresentato al partito in ogni sede, senza ottenere risposte. Poi è arrivato il tema delicatissimo delle inchieste. “In questi giorni difficili, poi ho compreso ancora meglio il valore dei rapporti umani e politici. Non ho mai chiesto attestati pubblici né difese d’ufficio. Ma tra una difesa d’ufficio e il silenzio assoluto esiste uno spazio umano e politico che si chiama confronto”.

“Dichiarazioni ingenerose, strumentali e inaccettabili – le hanno bollate i vertici locali di Fdi, Paola Antinoro e Adriano Barba -, soprattutto se pronunciate da chi, per anni, ha beneficiato della fiducia e delle opportunità politiche offerte dal partito”. I due spiegano che la Commissione nazionale di garanzia di FdI aveva attivato un iter di valutazione ma he Ciulla non aveva “mai fornito al partito alcun chiarimento, né abbia ritenuto di rappresentare la propria versione dei fatti agli organismi politici che per anni gli hanno accordato fiducia”. “Fratelli d’Italia – concludono la coordinatrice e il presidente provinciale del partito – non accetta, dunque, lezioni di democrazia, partecipazione o coerenza da chi ha avuto per anni ruoli e responsabilità grazie alla fiducia del partito e oggi sceglie di attaccarlo pubblicamente”.