Aggrediscono poliziotti durante un controllo, due arresti

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani palermitani, un uomo di 21 anni e una donna di 26 anni, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché di lesioni personali aggravate. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta sulla linea di emergenza 112, riguardante una lite in corso tra un uomo e una donna in Piazza Indipendenza. Sul posto sono tempestivamente confluite le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. “Zisa”.

Giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno riscontrato che il diverbio, nato per futili motivi, era ancora in atto e appurato lo stato di agitazione di entrambi i soggetti, poi identificati e risultati gravati da precedenti di polizia, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito, esteso anche al motociclo dell’uomo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Dagli accertamenti, lo scooter è risultato privo della necessaria copertura assicurativa e nel momento in cui gli agenti hanno comunicato al 21enne che avrebbero proceduto alla contestazione del verbale e il contestuale sequestro amministrativo del mezzo, il giovane è andato in escandescenza. Dopo aver afferrato il casco poggiato sulla sella, si è scagliato contro uno dei poliziotti mimando l’atto di colpirlo e indirizzandogli gravi minacce.

Pochi istanti dopo il giovane è passato alle vie di fatto aggredendo gli agenti con calci e pugni, contestualmente, anche la donna che si trovava in sua compagnia ha assunto un atteggiamento aggressivo, tentando, a sua volta, di scagliarsi contro i poliziotti. Nonostante l’accesa resistenza opposta dalla coppia, gli agenti sono riusciti, non senza difficoltà, a contenere i due esagitati e a metterli in sicurezza. A seguito della colluttazione avvenuta durante l’intervento, gli agenti coinvolti hanno riportato lesioni giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi. I due giovani sono stati tratti in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.