Agrigento

Ad Agrigento la mostra nazionale di uccelli ornamentali

L’iniziativa si svolge allo Sport Village, in contrada Chimento-Mosè

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Agrigento ospita la ventesima edizione della mostra ornitologica nazionale Città di Agrigento, appuntamento dedicato a canarini, pappagalli e altri uccelli ornamentali. L’iniziativa si svolge allo Sport Village, in contrada Chimento-Mosè, ed è organizzata dall’associazione ornitologica agrigentina A.P.S. in ricordo di Giuseppe Pace.

La manifestazione è cominciata mercoledì 11 novembre con l’arrivo degli animali. In questi giorni gli esemplari vengono sottoposti alla valutazione dei giudici, chiamati a esaminarne le caratteristiche nell’ambito della competizione. L’apertura al pubblico è prevista nel fine settimana.Sabato 14 novembre la struttura accoglierà le visite scolastiche dalle 9 alle 13. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 20, l’esposizione sarà accessibile a tutti e prenderà il via anche la mostra scambio, momento rivolto ad allevatori, appassionati e visitatori interessati al settore. Domenica 15 novembre l’apertura è prevista dalle 9 alle 15. Alle 10.30 si terrà la cerimonia di premiazione degli esemplari valutati dai giudici. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

La rassegna rappresenta un’occasione di incontro per gli allevatori e per chi segue il mondo dell’ornicoltura, ma anche un momento di conoscenza per le famiglie. Durante la visita sarà possibile osservare da vicino gli animali esposti e approfondire le caratteristiche degli uccelli ornamentali.Con questa edizione, la mostra Città di Agrigento raggiunge il traguardo dei vent’anni. Il programma concentra nel fine settimana le attività rivolte al pubblico, affiancando alla visione degli esemplari le visite scolastiche, lo scambio e la premiazione conclusiva.

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