Sistemare i reperti di Rompina, bambini archeologi al museo Griffo

Vasi ricomposti male, figure mescolate e reperti capovolti: è il pasticcio combinato da Rompina de’ Cocci, la piccola archeologa protagonista dell’attività in programma al Museo archeologico regionale Pietro Griffo di Agrigento. A rimettere ordine saranno i partecipanti al laboratorio dedicato ai più piccoli.

L’iniziativa, intitolata Rompina aggiusta tutto!, è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni e si svolgerà domenica 15 novembre alle 16. Attraverso il racconto delle avventure della protagonista, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta delle collezioni conservate nel museo e delle tecniche utilizzate per tutelare, conservare ed esporre i reperti archeologici.

La prima parte dell’esperienza si svolgerà tra le vetrine del museo, dove i bambini potranno osservare i reperti insieme agli archeologi. Il racconto di Rompina servirà a introdurre, in forma adatta all’età dei partecipanti, alcuni aspetti del lavoro svolto nei musei per studiare e preservare i materiali del passato. Terminata l’esplorazione, sarà il momento dell’attività pratica. Tra cocci, colla e colori, ogni partecipante potrà cimentarsi nel restauro di un piccolo vasetto e realizzare una breve storia ispirata alla protagonista del laboratorio. Il manufatto restaurato potrà poi essere portato a casa come ricordo dell’esperienza.e prenotazioni

Il laboratorio è promosso dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in collaborazione con CoopCulture.