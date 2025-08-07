Apertura
Omicidio a Prizzi, 57enne ucciso a coltellate
La vittima è Francesco Dino, 57 anni. L'uomo è morto durante il trasporto verso l'ospedale
Omicidio a Prizzi, in provincia di Palermo. Vittima un uomo di 57 anni, Francesco Dino, ucciso a coltellate. L’uomo e’ stato soccorso dal personale del 118. Sul posto e’ arrivato l’elisoccorso, ma l’uomo e’ morto durante il trasporto verso l’ospedale Civico. Sui fatti indagano i carabinieri.
In corso le attivita’ di indagine e i rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi, in sinergia con il nucleo operativo del Gruppo di Monreale e della sezione investigazione scientifiche del Comando provinciale al fine di chiarire la dinamica del delitto commesso nel piccolo centro di Prizzi.
