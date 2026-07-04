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Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa (DIRETTA)

Alle 8:54 l'aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato a Lampedusa

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Alle 8:54 l’aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato a Lampedusa. Al suo arrivo a Lampedusa, il Papa è accolto da mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo Metropolita di Agrigento; da Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia; da Salvatore Caccamo, Prefetto di Agrigento; da Filippo Mannino, Sindaco di Lampedusa; e da Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La prima tappa del Papa in occasione della visita pastorale a Lampedusa è la visita privata al cimitero dove sono seppelliti lampedusani e migranti morti nei viaggi della speranza. Leone farà un omaggio floreale sulle tombe di alcuni migranti. 

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