Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa (DIRETTA)

Alle 8:54 l’aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato a Lampedusa. Al suo arrivo a Lampedusa, il Papa è accolto da mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo Metropolita di Agrigento; da Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia; da Salvatore Caccamo, Prefetto di Agrigento; da Filippo Mannino, Sindaco di Lampedusa; e da Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. La prima tappa del Papa in occasione della visita pastorale a Lampedusa è la visita privata al cimitero dove sono seppelliti lampedusani e migranti morti nei viaggi della speranza. Leone farà un omaggio floreale sulle tombe di alcuni migranti.