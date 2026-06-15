Dimissioni Capodieci, il sindaco Termine: “serve nomina nuovo direttore con urgenza”

“Le dimissioni dell’ex direttore generale dell’Asp hanno aperto una fase delicata che impone al Governo regionale una decisione rapida e responsabile. L’ospedale di Sciacca, già alle prese con numerose criticità, non può rimanere senza un interlocutore pienamente legittimato a prendere decisioni e a confrontarsi con il territorio. È necessario imprimere un’accelerazione al processo di nomina del nuovo direttore generale, individuando una figura competente e autorevole, capace di affrontare le emergenze della sanità siciliana e, in particolare, quelle che riguardano il nostro territorio”, dichiara il sindaco di Sciacca, Fabio Termine. “Una scelta che non può prestare nuovamente il fianco a logiche politiche o a dinamiche di spartizione. Dopo quanto emerso negli ultimi mesi, è indispensabile che il Governo regionale proceda con trasparenza, individuando il nuovo vertice dell’Asp esclusivamente sulla base delle competenze, dell’esperienza manageriale e della capacità di garantire una gestione efficace della sanità pubblica. Emergono infatti notizie che destano forte preoccupazione, come il possibile impiego di personale dell’ospedale di Sciacca presso le Case di Comunità. Una circostanza che alimenta interrogativi e timori, soprattutto in una struttura che già soffre una cronica carenza di organico. Per queste ragioni mi aspetto che il Governo della Regione proceda senza ritardi alla nomina del nuovo direttore generale dell’Asp”, sottolinea il primo cittadino che continua: ” I cittadini, gli operatori sanitari e le amministrazioni locali attendono risposte chiare, una guida stabile e una programmazione che sappia garantire il diritto alla salute e il rilancio dell’ospedale di Sciacca. La sanità del territorio non può più aspettare”.