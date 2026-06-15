Inchieste sul centrodestra, si attende il “Big one” che travolgerà la politica locale?

Il “Big One” è l’ipotetico, devastante terremoto di magnitudo superiore a 8.0 atteso da tempo in California, lungo la faglia di Sant’Andrea. Un’eventualità che è stimata da parte degli esperti a causa dell’accumulo di energia generato dallo scorrimento tra la placca pacifica e quella nordamericana, destinato a liberarsi improvvisamente. E così vale anche per la politica agrigentina, che guarda alle inchieste che stanno decapitando i “big” dei partiti di centrodestra e in alcuni casi raggiungendo anche personalità di centrosinistra. Tutti si chiedono: “Quando toccherà a noi?”.

Si perché sia nella recentissima “Corte dei miracoli” che ha colpito Riccardo Gallo che nelle inchieste che hanno riguardato, a vario titolo e con vari risultati, Totò Cuffaro, Roberto Di Mauro, Salvatore Iacolino, Lillo Pisano, mancano – se non per qualche accenno qui e lì – l’enorme platea dei “clientes” del sottobosco politico. Amministratori locali, consiglieri comunali, funzionari politicamente “sensibili” che non potevano non interloquire giornalmente con gli esponenti indagati e gli hanno – probabilmente – chiesto e hanno – probabilmente – ottenuto. Tutto potenzialmente lecito, ma solo fino a parere contrario della magistratura e dei tribunali.

La sagra dell’incarico, del “pusticeddru” che non si nega a nessuno, che rappresenta (lo hanno cristallizzato i magistrati di Caltanissetta nell’inchiesta sul Cefpas) metodo di occupazione militare del territorio per chiedere – e ottenere – al momento del voto. Tutto questo finirà in un nuovo filone che indaghi più approfonditamente sul mondo dei “pesci piccoli” e sulla tendenza spartitoria tanto comune alle nostre latitudini?

Nessuno può saperlo, ma tutti, statene sicuri, sono pronti al “Big One”.