Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, 37enne in prognosi riservata

Si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo un trentasettenne di Lampedusa rimasto gravemente ferito in seguito ad un brutto incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada di Ponente sulla più grande delle isole Pelagie.

L’uomo era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo la corsa fuori la carreggiata. L’impatto è stato violento. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. Il 37enne è stato immediatamente trasferito all’ospedale del capoluogo palermitano dove si trova ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri si stanno occupando di ricostruire esattamente quanto accaduto.