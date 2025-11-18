Apertura

Bidone di benzina nel cantiere del viadotto Re, seconda intimidazione all’impresa

Seconda intimidazione, nel giro di pochi giorni, nei confronti dell’impresa che si sta occupando dei lavori di manutenzione del viadotto Re

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Seconda intimidazione, nel giro di pochi giorni, nei confronti dell’impresa che si sta occupando dei lavori di manutenzione del viadotto Re lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, tra i km 178,500 e 179,080, in territorio di Porto Empedocle.

Nella notte tra domenica e lunedì qualcuno ha scavalcato la recinzione e si è intrufolato all’interno del cantiere cospargendo un’auto e un container di benzina. Prima di fuggire il malvivente ha lasciato il bidone, con ancora evidenti tracce di liquido infiammabile, al centro dell’area dei lavori.

Qualche giorno fa – nello stesso cantiere – erano stati rinvenuti una bottiglia di plastica piena di benzina, un accendino e una cartuccia inesplosa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno avviato le indagini. La Scientifica ha sequestrato e repertato tutto. Appare evidente la natura del gesto a scopo di intimidazione.

