Perde il controllo dell’auto e si schianta al Bellavista, illesa la conducente 

Un incidente stradale autonomo si è verificato nella serata di ieri nel quartiere Bellavista, nei pressi del bivio della Miniera, a Porto Empedocle. Una donna al volante di una Opel, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro il guardrail.

Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. La conducente è rimasta miracolosamente illesa. Ingenti i danni all’auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.