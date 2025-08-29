Apertura

Perde il controllo dell’auto e si schianta al Bellavista, illesa la conducente 

Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. La conducente è rimasta miracolosamente illesa

Pubblicato 40 secondi fa
Da Redazione

Un incidente stradale autonomo si è verificato nella serata di ieri nel quartiere Bellavista, nei pressi del bivio della Miniera, a Porto Empedocle. Una donna al volante di una Opel, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro il guardrail.

Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. La conducente è rimasta miracolosamente illesa. Ingenti i danni all’auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Perde il controllo dell’auto e si schianta al Bellavista, illesa la conducente 
Apertura

Furgone fuori strada, muore un uomo di 58 anni
Catania

Cadavere di una donna trovato in spiaggia
Favara

Da Palermo prende il via la Carovana della Pace, passerà anche da Favara
linosa

Linosa, cade dalla bici dopo essere finita in una buca: 15enne in ospedale
Cultura

Fiorella Mannoia chiude la stagione estiva della Live Arena di Agrigento