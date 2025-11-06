Ultime Notizie

Tunisini irregolari trovati a lavorare nei campi: quattro denunciati

I controlli finalizzati ad accertare insediamenti abusivi di lavoratori stagionali stranieri.

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Salemi, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno proceduto ad effettuare una serie di controlli finalizzati ad accertare insediamenti abusivi di lavoratori stagionali stranieri.

All’esito delle attività, condotta presso un’azienda locale operante nel settore edile, è stata riscontrata la presenza di 4 soggetti tunisini risultati irregolari sul territorio dello stato i quali venivano deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica rispettivamente: 2 per furto aggravato di energia elettrica in quanto nell’appartamento dove risultavano abitare è stato riscontrato un allaccio abusivo alla corrente pubblica;2 per il reato di invasione di terreni e/o edifici.

Per tutti loro sono state avviate, presso l’Ufficio immigrazione della Questura, le procedure previste in relazione alla loro posizione sul territorio nazionale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

L’agrigentina Maria Aronica nuovo presidente della sezione controllo della Corte dei Conti
Apertura

Cuffaro, l’imprenditore di Favara, le cimici nel salotto e quei 25mila euro…
Apertura

L’avvocato di Cuffaro lascia l’incarico, anche lui compare nelle carte dell’inchiesta 
Ultime Notizie

Aggredisce e minaccia l’anziana madre: arrestato
Ultime Notizie

Tunisini irregolari trovati a lavorare nei campi: quattro denunciati
Politica

A San Giovanni Gemini nasce il Movimento per il Diritto a Restare