“Picchia la fidanzata e prende a calci passeggino con il bimbo”, condannato
Il 34enne era accusato di aver rotto il naso alla fidanzata e sferrato un calcio al passeggino con all’interno il figlio della donna
Il tribunale di Sciacca ha condannato un trentaquattrenne di Ribera per il reato di lesioni aggravate. L’imputato era accusato di aver picchiato la fidanzata, provocandole la rottura del naso, e di aver sferrato un calcio contro il passeggino all’interno del quale c’era il figlio della ragazza.
La vicenda risale al 2021. La donna, rappresentata dall’avvocato Calogero Santangelo, si è costituita parte civile e le è stato riconosciuto anche un risarcimento che sarà quantificato in sede civile. Il tribunale, oltre la condanna (pena sospesa), ha disposto anche che l’imputato paghi le spese processuali.
Redazione
