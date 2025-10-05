Apertura

Favara, trovata la giacca Adidas di Marianna in un canale 

Una nuova traccia di Marianna è riemersa pochi minuti fa. Una giacca che è stata riconosciuta dal marito e dalla sorella della donna

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Una giacca nera Adidas nel canalone tra la nona e la decima piscinetta che i vigili del fuoco stanno svuotando. È l’ultimissima novità emersa questa sera nell’ambito delle ricerche di Marianna Bello, la trentottenne ormai dispersa da cinque giorni in seguito al nubifragio che ha messo in ginocchio Favara lo scorso 1 ottobre. Una nuova traccia di Marianna è riemersa pochi minuti fa. Una giacca che è stata riconosciuta dal marito e dalla sorella della donna.

Le operazioni di ricerca vanno avanti ormai da cinque giorni e questa sera è stato rinvenuto un accessorio riconducibile alla casalinga madre di tre figli. Negli scorsi giorni erano stati rivenuti il telefonino, la borsa, una borraccia d’acqua e il portafoglio con all’interno la foto di uno dei figli. Le ricerche vanno avanti. Forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile non si risparmiano.

Questa mattina è stata scandagliata la zona adiacente al depuratore di Favara. Gli escavatori si sono fatti spazio tra fango e detriti, le idrovore hanno prosciugato i laghetti venutisi a creare dopo le battenti piogge. Un altro tassello oggi è venuto a galla ma di Marianna – al momento – nessuna traccia. 

