Eccellenza, il Licata torna al Dino Liotta e rifila 3 reti alla Parmonval 

Tre punti e testa della classifica per il Licata che vince 3-1 contro la Parmonval. I gialloblù festeggiano alla grande il ritorno al Dino Liotta dopo le tre giornate di squalifica del campo. I padroni di casa partono forte e sfiorano il vantaggio con Privitera. Il match si sblocca alla mezz’ora: Merola ci prova dal limite dell’area e una deviazione non lascia scampo al portiere ospite.

La Parmonval trova il pareggio al 37º con Vetrano. Nella ripresa il Licata è arrembante e, dopo una pressione asfissiante, passa in vantaggio con Palmisano. Gli ospiti si rendono pericolosi con Gonzalez ma al 77º i gialloblù chiudono il match con il gol di Imbrogiano. Con i tre punti conquistati il Licata balza in vetta alla classifica insieme a Sciacca, Partinico e Marsala. Domenica ci sarà la sfida al vertice con il Partinicoaudace.