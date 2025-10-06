Calcio

Eccellenza, il Licata torna al Dino Liotta e rifila 3 reti alla Parmonval 

I gialloblù festeggiano alla grande il ritorno al Dino Liotta dopo le tre giornate di squalifica del campo

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Tre punti e testa della classifica per il Licata che vince 3-1 contro la Parmonval. I gialloblù festeggiano alla grande il ritorno al Dino Liotta dopo le tre giornate di squalifica del campo. I padroni di casa partono forte e sfiorano il vantaggio con Privitera. Il match si sblocca alla mezz’ora: Merola ci prova dal limite dell’area e una deviazione non lascia scampo al portiere ospite.

La Parmonval trova il pareggio al 37º  con Vetrano. Nella ripresa il Licata è arrembante e, dopo una pressione asfissiante, passa in vantaggio con Palmisano. Gli ospiti si rendono pericolosi con Gonzalez ma al 77º i gialloblù chiudono il match con il gol di Imbrogiano. Con i tre punti conquistati il Licata balza in vetta alla classifica insieme a Sciacca, Partinico e Marsala. Domenica ci sarà la sfida al vertice con il Partinicoaudace.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Picchia la fidanzata e prende a calci passeggino con il bimbo”, condannato 
Agrigento

Esplode colpi con una pistola scacciacani, denunciato 19enne 
Apertura

Incendio in un appartamento a Racalmuto, salvate due donne 
Apertura

Favara, trovata la giacca Adidas di Marianna in un canale 
Porto Empedocle

Migranti: soccorso barcone con 132 persone a largo Lampedusa
Catania

Sospesa dalla Polizia l’attività di un centro scommesse