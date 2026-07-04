Tragedia a Porto Empedocle, imprenditore morto in incidente stradale 

Non ce l’ha fatto Paolo Ficarra, 46 anni, imprenditore empedoclino coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni nei pressi di via Nereo, l’arteria che collega la zona dei lidi empedoclini alla Scala dei Turchi. L’uomo, noto in città per la sua attività di onoranze funebri, è morto all’ospedale di Agrigento dove si trovava ricoverato in prognosi riservata.

Ficarra si trovava alla guida del suo scooter T-max quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo andandosi a schiantare. Lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno portato al San Giovanni di Dio. Ad occuparsi delle indagini, per ricostruire esattamente l’accaduto, sono i carabinieri.