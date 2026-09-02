L’omicidio di Gabriele Vaccaro, arrestato un altro minorenne 

Nuova svolta investigativa sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso con una coltellata nella notte tra il 18 ed il 19 aprile in un parcheggio a Pavia. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, la squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, nei confronti di un diciassettenne, appartenente al gruppo coinvolto nell’aggressione, ritenuto gravemente indiziato di concorso morale e materiale nell’omicidio aggravato del giovane.

Gli investigato, sottolineano dalla Questura di Pavia, hanno raccolto “significativi riscontri sulle responsabilità individuali degli altri soggetti coinvolti, delineando il quadro d’accusa a carico del minore raggiunto oggi dalla misura restrittiva”. Gli elementi raccolti dalla polizia hanno infatti evidenziato come il 17enne non solo abbia preso parte attiva agli scontri avvenuti nel parcheggio, muovendosi a stretta distanza dall’autore materiale del delitto, ma si sia anche adoperato per schermarlo con il proprio corpo durante il parapiglia, per poi fuggire insieme a lui consegnandogli i propri abiti per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Il 17enne è stato trasferito all’Istituto penitenziario minorile Cesare Beccaria di Milano. Proseguono gli accertamenti e le valutazioni sulle posizioni degli altri giovani, tutti maggiorenni, coinvolti nella vicenda.