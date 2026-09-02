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Tragedia a Sciacca, motociclista muore in incidente stradale 

Tragedia alle porte di Sciacca. Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale. Ancora da chiarire la dinamica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragico incidente stradale alle porte di Sciacca, in contrada Cava di Lauro. A perdere la vita un motociclista, a bordo di un’Aprilia 600. La dinamica dell’impatto non è ancora stata chiarita; pare il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un muretto.

Spetterà agli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile; il centauro è morto sul colpo. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

“La Polizia Municipale ha disposto l’apertura al traffico veicolare leggero del Corso Vittorio Emanuele. Sarà, dunque, disattivata temporaneamente la ZTL. Le automobili saranno deviate verso il centro città, i mezzi pesanti sulle strade di Monte Cronio. Il provvedimento, in emergenza, rientrerà non appena le condizioni sulla statale lo consentiranno”, si legge in una nota del Comune di Sciacca.

(IN AGGIORNAMENTO)

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