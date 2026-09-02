Rischio incendi, allerta rossa per domani su Agrigento e Palermo

Resta elevato il rischio di incendi in Sicilia. Per la giornata di domani il bollettino della Protezione civile regionale indica infatti il livello di allerta rossa, cioè indicazione di “attenzione”, nelle province di Agrigento e Palermo, dove la pericolosità è classificata alta. Livello di “preallerta”, invece, in tutte le altre province: Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. La pericolosità è indicata come media a Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Trapani, mentre è bassa a Ragusa e Siracusa. Secondo il bollettino regionale, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale possono favorire lo sviluppo e la propagazione degli incendi. Le temperature saranno in lieve diminuzione, ma resteranno elevate. Previsti venti deboli o moderati nord-occidentali, con regime di brezza lungo la costa.