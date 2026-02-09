Apertura

Processata per oltre 50 episodi di evasione, ridotta condanna a canicattinese 

Da sei anni ad un anno e otto mesi di reclusione. Pena ridotta in appella per una 30enne di Canicattì

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Da sei anni ad un anno e otto mesi di reclusione. I giudici della Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, hanno notevolmente ridotto la condanna nei confronti di una trentenne di Canicattì – Laura Savaia – processata per oltre cinquanta episodi di evasione e violazione della sorveglianza speciale a cui era sottoposta.

La seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, dopo aver riaperto l’istruttoria, ha emesso sentenza riducendo notevolmente la pena. L’imputata è difesa dall’avvocato Angelo Asaro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Il clan di Villaseta e la droga sull’asse Agrigento-Palermo, Capraro e Vasile all’abbreviato 
Campobello di Licata

Pediatra di libera scelta a Campobello di Licata, immediata risposta alle istanze del territorio
di Franco Castaldo

È morto il fisico siciliano Antonino Zichichi, aveva 96 anni
Ultime Notizie

Smantellata base operativa dello spaccio, tre arresti
Catania

I Carabinieri sentono gli spari, denunciati due fratelli
Catania

Gioco illegale, sanzioni per 70 mila euro
banner italpress istituzionale banner italpress tv