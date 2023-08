Racalmuto, due risse in meno di un giorno nel centro di accoglienza: indagini

Due risse in meno di ventiquattro ore si sono verificate in un centro di accoglienza per migranti in contrada Zuccanello, a Racalmuto. A fronteggiarsi, per motivi ancora in fase di ricostruzione, due schieramenti: da una parte tunisini e dall’altra migranti provenienti dal centro Africa. La prima rissa sarebbe avvenuta nella serata di ieri mentre la seconda questa mattina. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri comandati dal col. Vittorio Stingo che hanno bloccato le risse e identificati i protagonisti. Tuttavia, si ha davanti una situazione incandescente che rischia di diventare esplosiva anche a seguito di uno scambio di accuse reciproche – anche gravi – tra i due gruppi che vede mantenere in favore dei tunisini una sorta di leadership (per loro i connazionali del Centro Africa sono negri). Per questo motivo i carabinieri, intervenuti due volte per sedare le risse, hanno avviato ulteriori accertamenti indagando nel più fitto riserbo tenuto conto che i primi interrogatori dei rissanti hanno fatto emergere, seppur a fratica con mezze frasi, accuse più o meno velate con specifico riferimento a violenze di ogni genere subite. Dettaglio quest’ultimo che non può non essere esaminato con la massima attenzione e con la dovuta cautela. Ecco il perchè della cura minuziosa riposta dai Carabinieri nelle attività investigative attuali che avranno lo scopo di fugare ogni possibile dubbio.