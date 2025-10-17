Raffadali, si allontana da casa in auto: scattano le ricerche per Vincenzo Milisenda

Da ieri sera non si hanno più notizie di Vincenzo Milisenda, 80 anni di Raffadali. L’uomo si è spostato da Raffadali, ultimo avvistamento, a bordo della sua auto una Renault Clio grigia, targa FK191RK.

“È possibile che si sia allontanato disorientato o in difficoltà, quindi ogni segnalazione è preziosa. Chiunque abbia visto l’uomo o la vettura è pregato di contattare le Forze dell’Ordine o il numero 3281877881. Ogni informazione può essere fondamentale”. A darne nota sui canali social è il primo cittadino Silvio Cuffaro.