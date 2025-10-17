Apertura

Raffadali, si allontana da casa in auto: scattano le ricerche per Vincenzo Milisenda

L'uomo l'ultima volta è stato visto a Raffadali a bordo di una Renault Clio grigia targata FK191RK

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Da ieri sera non si hanno più notizie di Vincenzo Milisenda, 80 anni di Raffadali. L’uomo si è spostato da Raffadali, ultimo avvistamento, a bordo della sua auto una Renault Clio grigia, targa FK191RK.

È possibile che si sia allontanato disorientato o in difficoltà, quindi ogni segnalazione è preziosa. Chiunque abbia visto l’uomo o la vettura è pregato di contattare le Forze dell’Ordine o il numero 3281877881. Ogni informazione può essere fondamentale”. A darne nota sui canali social è il primo cittadino Silvio Cuffaro.

