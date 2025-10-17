A bordo di un’ambulanza viola le norme del codice della strada creando pericolo, sanzionato autista

La Polizia Stradale di Caltanissetta, nel Capoluogo, ha sanzionato l’autista di un’ambulanza privata con il ritiro della patente di guida per aver abusato del mezzo di soccorso pubblico senza alcuna reale necessità, creando potenziale pericolo alla circolazione stradale. Ieri l’autista, alla guida del mezzo di soccorso privo di paziente a bordo, azionando i dispositivi acustici e luminosi, dopo aver sorpassato una lunga fila di autovetture incolonnate, ha attraversato con il semaforo rosso.

Gli agenti della Polizia di Stato, che hanno seguito l’ambulanza fino al Pronto Soccorso, hanno accertato che non era in corso alcun servizio di emergenza, poiché il mezzo non trasportava pazienti e non aveva ricevuto alcuna chiamata da parte della sala operativa del 118. L’autorizzazione a violare le norme del Codice della Strada che regolano la circolazione stradale è riservata ai soli casi di reale urgenza e i conducenti dei mezzi di soccorso hanno l’obbligo di procedere comunque sempre nel rispetto della prudenza.