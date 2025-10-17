Ultime Notizie

Adesione del 100% allo sciopero del comparto rifiuti, oggi stop alla raccolta

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

E’ stata del cento per cento l’adesione del personale delle aziende pubbliche e private allo sciopero nazionale del comparto di igiene ambientale. 

Alla luce dell’adesione pressochè totale all’agitazione sindacale, gli operatori ecologici hanno incrociato le braccia non raccogliendo i rifiuti che in molti hanno comunque esposto fuori dalle abitazioni e dagli esercizi commerciali.

Si invitano dunque i cittadini a ritirare eventuali mastelli esposti ieri sera e questa mattina. Il turno sarà recuperato la prossima settimana secondo il consueto calendario.  

