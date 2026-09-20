Apertura

Ragazzo di 17 anni cade da cavallo, trasferito in ospedale con l’elisoccorso 

Il giovane ha riportato gravi traumi alla testa e al torace e la prognosi resta riservata.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un diciassettenne si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo una caduta da cavallo avvenuta questa mattina a Camporeale. Il giovane ha riportato gravi traumi alla testa e al torace e la prognosi resta riservata.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso. I soccorritori hanno intubato il ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza a Palermo, dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per valutare l’entità delle lesioni.
Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, chiamati a chiarire come sia avvenuta la caduta.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ragazzo di 17 anni cade da cavallo, trasferito in ospedale con l’elisoccorso 
Apertura

Uomo accoltellato al culmine di una rissa, indagini in corso
Apertura

Favara, 50enne picchiato e colpito alla testa con una bottiglia di vetro finisce in ospedale 
Apertura

Sorelline scomparse e poi ritrovate dentro un negozio, la Procura: “Circostanze poco chiare”
Apertura

Un altro raid nell’agrigentino, tagliati 23 alberi e danni per 2 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv