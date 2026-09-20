Licata, crolla un lampione in piazza Duomo: ferito lievemente un ragazzo

Momenti di paura nella tarda serata di ieri in piazza Duomo, a Licata, dove un lampione dell’illuminazione pubblica è crollato, coinvolgendo un ragazzo che si trovava nella zona.

Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione e, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ferite lievi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine, insieme agli operai del Comune e ai tecnici della ditta incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica. Gli interventi sono stati necessari per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni degli impianti dopo il cedimento.

L’episodio si è verificato mentre il maltempo interessava la zona, rendendo particolarmente delicate le operazioni di controllo e messa in sicurezza.