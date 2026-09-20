Uomo accoltellato al culmine di una rissa, indagini in corso

Una persona e’ stata accoltellata e ferita a Marsala nella tarda serata di ieri durante una rissa scoppiata in contrada Strasatti, alla periferia Sud della cittadina trapanese. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle Forze dell’Ordine. “E’ un episodio grave che condanniamo con assoluta fermezza”, hanno affermato la sindaca Andreana Patti e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco. “Come amministratori e rappresentanti delle Istituzioni cittadine non possiamo e non vogliamo ignorare il ripetersi, nel tempo, di episodi di violenza che hanno interessato il territorio. La sicurezza dei cittadini è una priorità e Strasatti merita la stessa attenzione che deve essere garantita a ogni parte del territorio comunale”.