Raid a Villaseta, devastata panineria: aperta inchiesta 

Al momento vi è un’unica certezza. Chi ha agito non ha portato via niente e dunque non voleva rubare ma danneggiare l’attività commerciale

Un chiosco adibito alla vendita di panini e bevande è stato danneggiato in un raid avvenuto la scorsa notte a Villaseta, nella periferia di Agrigento. Nell’azione messa a segno da ignoti è stata presa di mira anche una motoape posteggiata nelle adiacenze. L’attività, che ha subito ingenti danni, è di proprietà di un trentacinquenne del posto e si trova nei pressi del vecchio centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno avviato le indagini.

Al momento vi è un’unica certezza. Chi ha agito non ha portato via niente e dunque non voleva rubare ma danneggiare l’attività commerciale. Per questo l’ipotesi investigativa più accreditata è quella del gesto mirato, forse a scopo di avvertimento. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere. 

