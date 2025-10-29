Cultura

“Sciascia e Tobino: la letteratura tra impegno sociale e cura”, convegno a Racalmuto

Un evento, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento e dalla Fondazione Leonardo Sciascia

“Sciascia e Tobino: la letteratura tra impegno sociale e cura” è il titolo del convegno in programma venerdì e sabato prossimi, nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia, in viale della Vittoria a Racalmuto.

Un evento, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento e dalla Fondazione Leonardo Sciascia, che si avvale della collaborazione dell’Associazione Medici Scrittori Italiani (Amsi).

Due giornate dedicate all’amicizia tra Mario Tobino e Leonardo Sciascia corredate dall’esposizione di un “corpus” epistolare messo insieme per la prima volta grazie alla disponibilità delle due Fondazioni – Sciascia e Tobino – e della Casa Museo Sciascia, presieduta da Pippo Di Falco, che hanno fornito il prezioso materiale per consentirne la fruizione al pubblico.

I due giorni congressuali si articoleranno su distinte sessioni di lavori: la prima, il 31 ottobre, di natura letteraria e con l’apporto di testimonianze dirette fornite dagli eredi degli scrittori (Anna Maria Sciascia, Isabella Tobino, Michele Zappella); la seconda, in programma sabato, coinvolgerà il mondo scientifico e sanitario. Entrambe ambiscono, nel loro complesso, a promuovere la cultura della parola come testimonianza di vita civile e di comunità anche nell’ottica del rapporto medico-paziente e, in generale, della medicina narrativa quale forma ideale e terapeutica di comunicazione.

