Turista tedesco di 63 anni muore annegato nel mare di Cefalù

Un turista tedesco di 63 anni, è annegato a mare a Cefalù, nei pressi di Mazzaforno. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo, senza successo, pertanto il medico ne ha dichiarato il decesso. La centrale operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico, visto che l’accesso alla spiaggia era impervio, per trasportare una barella.