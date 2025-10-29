Palermo

Turista tedesco di 63 anni muore annegato nel mare di Cefalù

Un turista tedesco di 63 anni, è annegato a mare a Cefalù, nei pressi di Mazzaforno

Un turista tedesco di 63 anni, è annegato a mare a Cefalù, nei pressi di Mazzaforno. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo, senza successo, pertanto il medico ne ha dichiarato il decesso. La centrale operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico, visto che l’accesso alla spiaggia era impervio, per trasportare una barella.

