Caltanissetta

Riprende con il cellulare gli abusi sessuali all’ex compagna, arrestato 

Un 36enne è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un 36enne di Riesi (Caltanissetta) è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Procura.

Le indagini, scattate dopo la denuncia presentata dall’ex compagna dell’uomo, hanno fatto luce su “reiterate condotte violente e persecutorie”. L’indagato, infatti, non si sarebbe rassegnato alla fine della sua relazione sentimentale e avrebbe in più occasioni contattato la donna con il pretesto di un incontro chiarificatore.

In una di queste circostanze, raggiunta la vittima nella sua abitazione, il 36enne l’avrebbe aggredita, costringendola a subire atti sessuali, che avrebbe ripreso e documentato con il proprio cellulare. Il gip di Caltanissetta ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.

