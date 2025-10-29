Apertura

Irregolarità in cantiere e operaio “in nero”, denunciati due imprenditori a Cammarata

È il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro in un cantiere edile a Cammarata

Due imprenditori denunciati, sanzioni per circa 4mila euro e sospensione temporanea dell’attività. È il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro in un cantiere edile a Cammarata.

I militari dell’Arma, al termine dell’ispezione, hanno riscontrato irregolarità amministrative ma anche legate alla sicurezza sul lavoro. Ad un imprenditore viene contestata l’omessa redazione del progetto per il ponteggio metallico mentre all’alto la mancata formazione dei lavoratori e l’utilizzo di attrezzature non a norma. Un operaio, inoltre, è risultato sprovvisto di alcuna garanzia contrattuale. 

