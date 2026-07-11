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Ribera, veicolo distrutto dalle fiamme e danni all’abitazione: al via indagini

Nessuna pista viene esclusa

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Ribera in via Quartararo dove è andato in fiamme un Fiat Doblò appartenente ad un pensionato. Il mezzo è stato completamente distrutto; le fiamme alte hanno aggredito anche il prospetto dell’abitazione dell’uomo. Lanciato l’allarme dallo stesso proprietario sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sciacca e i Carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini per capire l’origine del rogo. Nessuna pista viene esclusa.

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