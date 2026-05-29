Rissa con tentato omicidio a Ribera, 4 indagati
Nell’inchiesta sulla rissa poi culminata con il tentato omicidio di un riberese avvenuto nell’agosto dello scorso anno nel quartiere Rinascita
La procura di Sciacca ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di quattro persone coinvolte, a vario titolo, nell’inchiesta sulla rissa poi culminata con il tentato omicidio di un riberese avvenuto nell’agosto dello scorso anno nel quartiere Rinascita. L’atto, che prelude la richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato a Mario Caternicchia, 45 anni, di Ribera.
L’uomo è accusato di tentato omicidio. Fu lui a premere il grilletto all’indirizzo del rivale ma il colpo partito da una pistola legalmente detenuta raggiunse invece un’altra persona. Sono, invece, indagati per il reato di rissa Antonino e Francesco Rizzuto, 43 e 24 anni, rispettivamente padre e figlio. I due avrebbero dato vita alla zuffa con Caternicchia per futili motivi. Il quarto indagato, che riveste anche il ruolo di persona offesa, è Daniel Tuttolomondo, 27 anni. Il ragazzo, reale bersaglio del colpo sparato da Caternicchia, è accusato di concorso in rissa.