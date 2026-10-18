Apertura

Santa Elisabetta, 61enne muore dopo un improvviso malore nel suo terreno

La vittima Francesco Rizzo di 61 anni era conosciuto anche per il suo lavoro come collaboratore scolastico.

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Tragedia a Santa Elisabetta, dove un uomo Francesco Rizzo di 61 anni è morto a seguito di un improvviso malore mentre si trovava nel suo appezzamento di terreno.

L’allarme è scattato dopo l’accaduto, con la richiesta di intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, nonostante l’intervento, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso e il sindaco, Liborio Gaziano, intervenuto sul luogo della tragedia.

La notizia della morte ha profondamente colpito la comunità di Santa Elisabetta, dove il 61enne era conosciuto anche per il suo lavoro come collaboratore scolastico. Una persona inserita nel tessuto sociale del paese, la cui scomparsa lascia sgomenti quanti lo conoscevano.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Cattolica Eraclea, scontro tra un’auto e una moto da cross: ferito motociclista
Apertura

Santa Elisabetta, 61enne muore dopo un improvviso malore nel suo terreno
Agrigento

Protesta autotrasportatori, scaffali vuoti nei supermercati ad Agrigento
Apertura

Autotrasportatori “allentano” lo sciopero, via libera a consegne di ortofrutta
Apertura

Drammatico incidente in moto, morto 38enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv