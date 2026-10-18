Due mani sul cuore: a Favara i bambini imparano a salvare una vita

Al Teatro A. Russello di Favara, si è svolta “Due mani sul cuore”, la giornata di prevenzione e formazione promossa dall’Associazione Davide per lo Sport. Protagonisti gli alunni delle scuole Falcone Borsellino e A. Camilleri, che hanno sperimentato sui manichini le manovre di rianimazione cardiopolmonare, insieme agli studenti degli istituti Ambrosini e Martin Luther King.

L’iniziativa, dedicata alla memoria di Davide Licata, giovane studente scomparso durante un allenamento nella palestra della sua scuola, nasce dalla volontà di trasformare il dolore in un impegno concreto per diffondere la cultura del primo soccorso. A guidare le esercitazioni è stata Salvina Airò Farulla, mamma di Davide, da tempo impegnata nella formazione sulle manovre salvavita e sul BLSD.

Al centro dell’incontro, il valore della prevenzione e l’importanza di insegnare ai più giovani a riconoscere un’emergenza, chiamare il 112 e intervenire correttamente. Perché imparare a soccorrere significa comprendere che ogni vita conta e che anche due piccole mani possono fare la differenza. Un messaggio di speranza che custodisce il ricordo di Davide e guarda al futuro, con la possibilità che un gesto imparato oggi possa domani salvare una vita.

La giornata ha previsto anche screening cardiologici e approfondimenti con professionisti sanitari e istruttori qualificati. Presenti Luigi Argento, dirigente sanitario dell’ASP di Caltanissetta, la dottoressa Cinzia Lombardo, responsabile scientifica dell’iniziativa, il sindaco Antonio Palumbo e gli assessori Carmen Lo Presti e Angelo Airò Farulla.