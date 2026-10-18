Caro-gasolio, deroga salva-uva: il pressing del Sindaco di Canicattì e il plauso della Regione

Un raggio di luce nel pieno di una tempesta perfetta per l’economia agricola isolana. In un clima di grande tensione, segnato dalle proteste dell’autotrasporto contro i rincari del gasolio, arriva una deroga fondamentale per la tenuta del comparto ortofrutticolo: il Comitato dei trasportatori siciliani ha deciso di consentire la circolazione dei mezzi pesanti destinati ai prodotti agricoli, pur mantenendo in vigore lo stato di agitazione per il resto delle merci.

La parziale ripresa della logistica rappresenta un vero e proprio salvagente per l’uva da tavola, eccellenza di Canicattì e del suo comprensorio, attualmente nel pieno della sua delicatissima fase di raccolta e commercializzazione. Il rischio concreto di vedere marcire i raccolti aveva generato un forte allarme, innescando una decisa mobilitazione a tutela del territorio.

A farsi portavoce di questa crisi era stato, già nei giorni scorsi, il Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Di fronte allo spettro di danni incalcolabili per le aziende locali, il primo cittadino si era mosso d’anticipo, portando l’emergenza all’attenzione del tavolo istituzionale convocato in Prefettura ad Agrigento. A questo primo passo ha fatto tempestivamente seguito l’invio di una nota ufficiale ai ministeri competenti, per sollecitare un intervento urgente del Governo centrale a risoluzione della vertenza.

Parallelamente all’azione romana, il Sindaco ha avviato un filo diretto con Palermo, avendo un confronto con l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, al quale ha argomentato le gravi criticità del momento per chiedere un fronte comune a difesa della filiera dell’uva.

In questa cornice è arrivata la decisione degli autotrasportatori di consentire il transito dei prodotti ortofrutticoli. Una scelta autonoma e mirata a non penalizzare i produttori, che ha registrato l’immediato intervento della Regione. Attraverso una nota pubblica, l’assessore Sammartino ha infatti espresso il proprio plauso alla categoria per la deroga concessa al settore agricolo, definendola “un gesto di grande responsabilità, che dimostra quanto questa categoria abbia a cuore il lavoro e l’economia della nostra terra”. A seguito di tali dichiarazioni, il Sindaco Corbo ha espresso il proprio formale apprezzamento per la sensibilità dimostrata dall’assessore regionale Sammartino verso le istanze vitali del comparto agricolo canicattinese, ed al contempo espresso apprezzamento per la decisione degli autotrasportatori.

Se il transito dell’ortofrutta, che per il momento è assicurato, l’emergenza sistemica legata al caro-carburanti resta tuttavia aperta. L’auspicio congiunto dell’amministrazione comunale e del governo regionale è che il dialogo in corso a Roma possa approdare, in tempi rapidi, al definitivo superamento dello stato di agitazione e a soluzioni strutturali per l’intera logistica isolana.