Amministrative 2026, l’accordo c’è ma non si vede: entro lunedì si annuncerà il candidato del centrodestra

Di sicuro non c’è niente, a parte il fatto che il prossimo 24 e 25 maggio si voterà per l’individuazione del nuovo sindaco di Agrigento.

Nemmeno la batosta referendaria per i partiti al governo di Regione e Nazione sembrano essere riusciti a far superare i veti che hanno fin qui tenuto lontani gli schieramenti dall’ipotesi di una candidatura unitaria del centrodestra, in cui Forza Italia e Mpa da una parte e DC e Lega dall’altra continuano a camminare su percorsi paralleli.

Da Roma e Palermo arriva un invito complessivo alla tregua per non lasciare spazio, si dice, a quella che una volta veniva chiamata “antipolitica” e che oggi ha assunto lo spessore di qualcosa di molto più concreto elettoralmente parlando. A rendere impossibile la riappacificazione ci sono però, è inutile nasconderlo, problemi personali insormontabili.

La verità dei fatti è che quella che va in scena ad Agrigento è solo in parte una questione politica ma molto più una resa dei conti tra soggetti che si odiano e che a nessun costo si arrenderanno agli altri per riaffermare il proprio “dominio” (o dimostrarne l’inconsistenza) sulla città.

In questo non particolarmente costruttivo contesto l’individuazione del candidato sindaco diventa il terreno di scontro quasi solo per caso, dato che tutti guardano più al 2027, data del voto per le Regionali, che alla scadenza locale.

Quello che è dato sapere (a pochi) è che nella giornata di ieri Forza Italia, Mpa e Fratelli d’Italia avrebbero avuto un confronto telefonico cui seguirà una riunione venerdì. Entro la settimana – si dice – la scelta verrà fatta ed entro pochi giorni, forse già lunedì, formalizzata. Lillo Sodano, dal canto suo, rimane in attesa di comprendere cosa accade, conscio del fatto che un suo passo indietro solleverebbe molti dal “pensiero” di dover sostenere una candidatura che non entusiasma tutti.

E a questo punto che il candidato del centrodestra sia solo uno appare improbabile.