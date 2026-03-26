A 16 anni in giro con un coltello da macellaio, denunciato 

Un ragazzino di 16 anni di Favara è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato fermato dai carabinieri per un controllo mentre si trovava alla guida del suo scooter.

L’atteggiamento del minore ha insospettito i militari dell’Arma che hanno così proceduto a perquisizione trovando un coltello da macellaio con una lama di 25 centimetri e il manico di altri 15. Il controllo è scattato nei pressi di via Pietro Nenni. Per il minore è scattata la denuncia. Resta ancora da chiarire il motivo per il quale un ragazzino andava in giro con un coltello da macellaio.