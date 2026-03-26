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A 16 anni in giro con un coltello da macellaio, denunciato 

A finire nei guai un 16enne di Favara, sorpreso durante un controllo dei carabinieri con un coltello con una lama di 25 centimetri

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Un ragazzino di 16 anni di Favara è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane è stato fermato dai carabinieri per un controllo mentre si trovava alla guida del suo scooter.

L’atteggiamento del minore ha insospettito i militari dell’Arma che hanno così proceduto a perquisizione trovando un coltello da macellaio con una lama di 25 centimetri e il manico di altri 15. Il controllo è scattato nei pressi di via Pietro Nenni. Per il minore è scattata la denuncia. Resta ancora da chiarire il motivo per il quale un ragazzino andava in giro con un coltello da macellaio. 

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