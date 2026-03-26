Hanno violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare, due arresti

I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla locale Corte d’Appello, a carico di un uomo, ritenuto responsabile di sistematiche violazioni degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a cui era precedentemente sottoposto per lesioni personali aggravate. Considerata l’inosservanza delle restrizioni, l’autorità giudiziaria ha disposto la sostituzione della misura con la detenzione in carcere.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Caltanissetta. A Mussomeli, invece, i militari hanno eseguito un decreto di carcerazione emesso dall’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di un pregiudicato. Anche in questo caso, la decisione del magistrato è giunta a seguito delle numerose violazioni delle prescrizioni alle quali l’uomo era sottoposto nell’ambito della precedente misura, disposta per il reato di maltrattamenti contro familiari. Anche per lui si sono così spalancate le porte del carcere nisseno.