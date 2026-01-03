PRIMO PIANO

Cadavere seminudo trovato in spiaggia, al via indagini

A fare la macabra scoperta è stato un passante

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Mattinata drammatica a Milazzo, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia della Ngonia del Tono. A fare la macabra scoperta è stato un passante. Il cadavere, parzialmente svestito e con addosso una camicia, giaceva sull’arenile. Sono scattati subito gli accertamenti da parte della Capitaneria di Porto e delle Forze dell’Ordine, impegnate nell’identificazione della vittima, un uomo che avrebbe circa 40 anni.

