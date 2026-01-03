PRIMO PIANO

Picchiato e insultato perchè figlio di genitori cinesi, denunciati due minori

Un16enne e 17 enne devono rispondere di lesioni personali aggravate da discriminazione etnico-razziale

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri di Sciacca hanno denunciato alla Procura presso il tribunale per i minorenni due adolescenti di 16 e 17 anni per lesioni personali aggravate da discriminazione etnico-razziale. I due giovani sarebbero tra i responsabili dell’aggressione ai danni di un ventenne italiano, figlio di genitori cinesi, avvenuta a Sciacca.

L’episodio risale allo scorso 28 novembre e si è verificato nella zona dello Stazzone. Il giovane, a stava facendo rientro a casa, quando sarebbe stato improvvisamente accerchiato da un gruppo di coetanei. Il branco lo avrebbe aggredito con calci e pugni, accompagnando la violenza fisica con insulti a sfondo razziale urlati a gran voce.

A seguito dell’aggressione, il ventenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura del setto nasale e diversi traumi, giudicati guaribili in circa 25 giorni.

Le indagini sono state avviate immediatamente dai carabinieri, che hanno lavorato per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità degli aggressori.

