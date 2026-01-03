PD, il segretario scrive a deputati e tesserati: “Scarsa disponibilità per le amministrative”

La lettera è stata diffusa poco prima di Natale e sarebbe dovuta rimanere, nell’intenzione di chi l’ha scritta, riservata a chi era indicato in oggetto, cioè la segreteria regionale del Pd, i deputati Dem Giovanna Iacono e Michele Catanzaro e il segretario provinciale in pectore Francesco Cacciatore oltre, ovviamente, tutti gli iscritti al circolo “Vittoria Giunti” di Agrigento.

Troppe le persone coinvolte, ovviamente, per impedire che il testo vergato dal segretario cittadino del Partito Democratico Nino Cuffaro, rimanesse “nelle segrete stanze”.

E questo perché quel testo, a tutti gli effetti, lancia un allarme concreto e tangibile sullo stato di salute del partito nella città dei Templi in vista della prossima tornata elettorale.

“Purtroppo – si legge – siamo in presenza di una scarsa disponibilità dei compagni, sia per quanto concerne l’eventuale candidatura personale che riguardo all’impegno teso alla ricerca dei possibili candidati, che siano iscritti al partito o, comunque, appartenenti all’area del centrosinistra. Personalmente chiedo da tempo l’attenzione di tutti i compagni e in particolar modo del segretario provinciale e dei deputati della provincia, ma finora non abbiamo ricevuto alcun contributo concreto. Continuerò a fare la mia parte, ma dev’essere chiaro che la lista del partito non è una sfida che può affrontare da solo il segretario del circolo. Ho dato la mia disponibilità a candidarmi al consiglio comunale, ma aspetto che altri compagni decidano di dare un contributo in prima persona. Se non ci sarà una svolta a breve, sia chiaro, la lista del PD diventa una chimera”.

Segnali più positivi, diceva sempre Cuffaro, giungono dal lavoro in corso per creare la cosiddetta Area Progressista, non fosse altro perché le forze dello schieramento (quindi Pd, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e movimenti civici vari) sono pronti ad un lavoro corale per quanto, e questo lo aggiungiamo noi, la candidatura del giornalista ex Rai Nuccio Dispenza si allontanerebbe sempre di più in una sorta di rapporto inversamente proporzionale con la sponda politica fornita attraverso video social – e non solo – dall’ex avvocato Giuseppe Arnone.

Abbiamo chiesto al segretario Cuffaro se quella lettera fosse ancora attuale o superata da nuovi avvenimenti: dopo aver registrato una certa contrarietà per il fatto che tutto fosse finito all’attenzione della stampa ci è stato solo spiegato che il partito ne stava discutendo.

Del resto si voterà tra sei mesi circa: il tempo c’è.