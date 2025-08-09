Scivola dal gommone e finisce tra le eliche, morto 23enne

Tragedia a Mondello dove un giovane. Simone La Torre, 23 anni, è scivolato dal gommone finendo sull’elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull’imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo.

Sono intervenuti la Polizia, la Guardia di finanza e la Capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue. La Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta ed il gommone è stato sequestrato.

