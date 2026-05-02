Detenzione di droga: arrestato cittadino straniero

I Carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione illecita di stupefacenti. L’operazione è maturata nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio: l’attenzione dei militari è stata attirata dal fare sospetto di un giovane che, seduto solo su una panchina del centro storico, ha mostrato segni di evidente nervosismo al passaggio della pattuglia. I carabinieri hanno quindi proceduto a una meticolosa perquisizione personale, estesa successivamente all’abitazione del cittadino straniero, che ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro: addosso alla persona: 17 dosi di hashish (per un peso complessivo di 15,93 grammi), già confezionate e pronte per lo spaccio, oltre alla somma di 120 euro in banconote di piccolo taglio; nell’abitazione: ulteriori 62,05 grammi della medesima sostanza, un coltello intriso di stupefacente utilizzato per il taglio e la somma in contanti di 350 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, su disposizione del Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, è stato posto agli arresti domiciliari. Il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari.